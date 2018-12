Ingen ekstra helikopter til Nordgrønland

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 05. december 2018 - 08:56

I et svar til Sakio Fleischer oplyser den nye Naalakkersuisoq for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen, at man er ”meget opmærksom på de udfordringer, som borgerne oplever inden for servicekontrakterne for passagerbefordring”.

Ingen penge

- Jeg kan oplyse dig om, at mit departement har undersøgt forskellige muligheder i forhold til at forøge helikopterkapaciteten på servicekontraktområderne. Det har dog vist sig, at det desværre ikke er muligt at forøge helikopterkapaciteten omkring Uummannaq og Upernavik inden for de givne økonomiske rammer, skriver Karl Frederik Danielsen til Sakio Fleischer, der havde rejst spørgsmålet via et åbent brev.

Henviser til seminar

Den nye naalakkersuisoq henviser derimod til nogle infrastrukturseminarer.

- De forhold, som blev taget op på disse seminarer er noteret og vil indgå i de kommende overvejelser i forhold til servicekontraktbetjeningen, lyder det nedslående for borgerne i nord.

Karl Frederik Danielsen henviser til et kommende infrastrukturseminar, som skal gennemføres til foråret, hvor man vil gå i gang med at se på, hvordan servicekontrakterne skal udformes, når den nuværende udløber.