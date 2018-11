Ingen droneregler før næste år

Redaktionen Lørdag, 10. november 2018 - 09:34

Inatsisartut vedtog sidste efterår en anordning om ikraftsættelse af forskellige ændringslove til luftfartsloven.



Anordningen indebærer blandt andet indførelsen af de droneregler, der blev indført i Danmark ved en lov om ændring af luftfartsloven i 2016.



Efter anordningen vil disse droneregler dog først træde i kraft i Grønland efter Transport-, Bygnings- og Boligministeren træffer bestemmelse herom.

Dette kan først ske, når der er udarbejdet en bekendtgørelse om droneflyvning i Grønland med hjemmel i ændringsloven. Dette er endnu ikke sket, oplyser selvstyret i en meddelelse.



- Det skyldes, at de danske droneregler snart kan forventes ændret, som følge af kommende EU-regler på området. Disse vil få forrang for de regler, der gælder i Danmark. EU-reglerne forventes i 2019, lyder det fra selvstyret.



- Dermed er det mest hensigtsmæssigt at indføre det kommende regelsæt i Grønland i 2019, frem for det nuværende danske regelsæt, som står for at skulle udskiftes.



Dette betyder at BL 9-4 (Bestemmelser for Civil Luftfart, red.) fortsat vil være gældende for Grønland indtil de nye regler kan træde i kraft – forventeligt i 2019.