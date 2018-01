Inga Dóra: Jeg vil gerne bidrage i det her samfund

Vestnordisk Råds generalsekretær, den islandske/grønlandske Inga Dóra G. Markussen, er netop vendt hjem til Grønland med mand og fire børn efter knap 4 år hos rådet. Hun skulle lige dog færdiggøre den sidste opgave, som var Vestnordisk Råds temakonference om bæredygtig turisme i Vestnorden, holdt i Ilulissat.

Adspurgt om hvad hun synes har været den største oplevelse i arbejdet med Rådet er hun ikke i tvivl. Det er medvirken til at Vestnordisk Råd fik observatørstatus i Arktisk Råd.

- At Vestnordisk Råd har fået observatørstatus i Arktisk Råd har været en stor milepæl i rådets historie, siger Inga Dóra G. Markussen, og fortæller, at mange har været involveret i at opnå denne status.

Dog har det til tider været et ensomt arbejde, da Vestnordisk Råd kun har været normeret til en stilling, indtil rådet fik en observatørstatus hos Arktisk Råd:

- Alt andet har været hårdt arbejde, da Vestnordisk Råd - indtil rådet fik observatørstatus - kun har været normeret til en generalsekretærstilling, men rådet har nu ansat en seniorrådgiver på deltid, fortæller Inga Dóra G. Markussen, som under sin tid som generalsekretær altid har arbejdet tæt sammen med den til enhver tid siddende formand for Rådet.

Vil bidrage til det grønlandske samfund

Og den hjemvendte Inga Dora G. Markussen vil bidrage til det grønlandske samfund:

- I Island har jeg lært, at vi skal bidrage til samfundet. Det behøver ikke at være politisk, siger Inga Dóra G. Markussen, som under sin tid som generalsekretær hos Vestnordisk Råd også har været involveret i Birna-sagen som kommunikatør mellem Islands regering og Grønlands regering:

- Det har været en tung sag, som fældede mig, men nu er jeg oppe igen, siger Inga Dóra G. Markussen.

Formandsskabet hos Vestnordisk Råd bliver udskiftet årligt. Inga Dóra G. Markussen har derfor haft fire formænd under sin tid hos Vestnordisk Råd.

Inga Dóra Markussen tiltræder som uddannelseschef i Royal Greenland i morgen torsdag den 1. februar.