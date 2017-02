Infomationsmøde om kommunevalget

Tænker du på at stille op til kommunevalget den 4. april?

For Kommuneqarfik Sermersooq afholder informationsmøde for alle, som er interesseret i at stille op til valg.

Det sker på torsdag klokken 16.30 i kommunens lokaler i Nuuk.

- På mødet bliver der informeret om reglerne omkring opstilling for både partier og enkeltkandidater i henhold til den nyligt vedtagne Inatsisartutlov nr. 27 af 28. fra november 2016. Der vil yderligere være mulighed for at stille spørgsmål om opstilling, kandidatur med mere, oplyser Sermersooq på deres hjemmeside.

Tilmelding skal ske på valg@sermersooq.gl senest tirsdag den 7. februar.