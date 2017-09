Ineqi Kielsen deltager ved FN's generalforsamling

I disse dage er Ineqi Kielsen (S) i New York for at deltage ved FN's generalforsamling.

Her deltager også ni folketingsmedlemmer samt en medlem af det færøske lagting.

Delegationsrejsen begyndte i den amerikanske hovedstad Washington D.C., hvor delegationen de første dage modtog en introduktion til aktuel amerikanske indenrigs- og udenrigspolitik gennem møder og samtaler.

I New York deltager delegationen i FN’s Generalforsamling, og følger debatterne og udvalgsarbejdet om aktuelle globale udfordringer.

Samarbejde med andre lande

- Det har været begivendsrige dage her i New York. Vi har været til flere møder, hvor flere interessante emner er blevet bragt, så som menneskerettigheder, og hvordan de enkelte nationers målsætninger er, fortæller Ineqi Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Han vil arbejde for, at Grønland skal begynde med at arbejde med de andre lande.

- Nu må vi selv starte for at søge efter de lande, vi kan samarbejde med, for det er vigtigt, vi at skal have tættere relationer til andre lande.

- Vi har masser af muligheder for at vise vores land, for vi kan byde med mange ting, som andre lande ikke har. Vi må blive bedre til at 'sælge os selv'. For eksempel kan vi måske samarbejde med borgmesteren i New York, hvor samarbejdet nødvendigvis ikke sker gennem regeringen i USA, lyder det fra Ineqi Kielsen.

FN’s generalforsamling slutter 30. september.