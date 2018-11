Indsatte skal i misbrugsbehandling via Skype

Sorlannguaq Petersen Fredag, 23. november 2018 - 11:29

Inuit Ataqatigiits medlem af Inatsisartut, Mikivsuk Thomassen, har stillet et paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut, om de har interesse for at undersøge om der indtages euforiserende stoffer i anstalterne.

- Jeg har en stor interesse i at få oplyst hvilke misbrugsbehandlingstilbud der er for de indsatte i anstalterne, skriver hun i sin begrundelse.

I den forbindelse har Naalakkersuisut indhentet svar fra Departementet for Sundhed og Justsitsministeriet

Håber på næste år

- Indsatte i anstalterne gives samme tilbud i Allorfik centrene som øvrige borgere. For de borgere der er i forvaring eller af anden grund ikke kan forlade anstalten eller kan møde i centrene, planlægger Allorfik i samarbejde med Kriminalforsorgen et tilbud om behandling over Skype. Vi håber at det kan virkeliggøres i 2019, fremgår det af svaret.

Det understreges, at Naalakkersuisut har naturligvis en interesse i at Kriminalforsorgen løbende undersøger, om der indtages euforiserende stoffer i anstalterne. Herved vil det være muligt at afdække, hvilket behov for behandling som de indsatte har.

- Det skal tilføjes at alle former for besiddelse og indtagelse af euforiserende stoffer er ulovlig i Grønland, også når det foregår i anstalterne. Der skal ikke være tvivl om at Naalakkersuisut har en nultolerance over for euforiserende stoffer og hash, lyder det fra Naalakkersuisut.

Motiverer til at stoppe

Justitsministeriet har i forbindelse med besvarelsen indhentet en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

- Efter Justitsministeriets opfattelse er det vigtigt at sikre, at der ikke indtages euforiserende stoffer i anstalterne i Grønland. Derfor forsøger personalet i anstalterne at motivere de indsatte, der ryger hash, til at stoppe eller deltage i eventuel behandling.

Det fremgår af svaret, at de indsatte, der har røget hash eller er i besiddelse af hash, bliver disciplinært sanktioneret. I forbindelse med et disciplinært forhør vil den indsattes misbrug af hash blive drøftet, og det vil blandt andet blive forsøgt klarlagt, hvilket omfang og regelmæssighed hashmisbruget har, og hvorfor den indsatte ryger hash.

- Den indsatte vil i den forbindelse blive præsenteret for de muligheder, der er for misbrugsbehandling, svarer Justitsministeriet.

Mulighed uden for anstalten

Det oplyses, hvis den indsatte er indstillet på at deltage i eventuel behandling, er der i et vist omfang mulighed for deltagelse i behandlingstilbud uden for anstalten.

- Kriminalforsorgen i Grønland kan således formidle kontakt mellem den indsatte og de eksisterende behandlingstilbud i Grønland, herunder misbrugscentret Allorfik, ligesom kriminalforsorgen kan hjælpe med at søge økonomisk støtte hos den indsattes hjemkommune, hvis den indsatte ønsker at deltage i et behandlingstilbud, der skal betales for, lyder svaret.