Indsatsplan: Hvis katastrofen sker

Redaktionen Fredag, 01. juni 2018 - 11:12

Alt nødvendigt udstyr skal umiddelbart kunne bringes i stilling til en effektiv indsats, også selv om temperaturen er minus 51 og forholdene reelt umulige. Der er tale om en container, hvor vidt forskelligt redningsudstyr er samlet.

Der er tale et nordjysk samarbejde mellem en række små, mellemstore og et par større virksomheder og med Aalborg Universitet som koordinator og tovholder. Samarbejdet er døbt Defend Arctic og præsenterer sig selv for offentligheden og forsvars- og sikkerhedsbranchen på den internationale messe Eurosatory i Paris fra den 11. til den 15. juni.

Endnu er der dog tale om et koncept. Der er endnu ingen konkrete planer for at udstyret bliver sat ind.

Container

For Defend Arctic handler det om en hurtig og effektiv indsats ved ulykker og katastrofer i arktiske områder. Virksomhederne byder ind med hver deres kompetencer, og Aalborg Universitets Institut for Materialer og Produktion danner paraply med Bruno Winther som Head of Innovation. Firmaernes vidt forskellige produkter samles i containere og bliver til et mobilt eftersøgnings- og redningssystem, som kan stationeres på strategiske steder og dermed betyde helt afgørende forskelle. For eksempel i Østgrønland, hvor det ellers kan tage et halvt døgn eller mere, før hjælp kan nå frem.

- Det er nødvendigt at have et inspektionsskib liggende fast med en helikopter for at være effektiv, specielt i Østgrønland. Det er ikke realistisk. Men det er Defend Arctic-containere med alt i computerstyret teknologi, som klarer sig selv med solceller og egen vindmølle, forklarer Bruno Winther.

- Vi sætter klodser med de rigtige komponenter sammen på den rigtige måde og sikrer, at de kan bruges også ved minus 51 grader, som er kravet fra Forsvaret og NATO. På Aalborg Universitet kan vi teste materiellet ned til minus 55 grader, siger Bruno Winther.

Tre stationer kan dække østkysten

Virksomhederne deltager med alt fra droner og forsvar mod uvedkommende droner over lavtflyvende mini-satellitter til radar- og kommunikationsgrej til truck-transport og naturligvis topisolerede containere til både mandskab og materiel. En mobil kommandopost vil fungere som hjertet i hele Defend Arctic-løsningen.

- Med tre stationer kan 2700 km på Grønlands østkyst dækkes. Systemet er klar til umiddelbar indsats, for eksempel hvis et krydstogtskib med 3-4000 ombord kommer i nød i Ishavet. Eller til både eftersøgning af savnede og nødhjælp, som da bygden Nuugaatsiaq sidste år blev ramt af en flodbølge, forklarer Head of Innovation Bruno Winther på Aalborg Universitet.