Indsats mod uønskede isbjørne skal revideres

Det fremgår af et svar til IA’eren Debora Kleist fra naalakkersuisoq Karl-Kristian Kruse, der har igangsat arbejdet på baggrund af ”de mange hændelser, der har været med isbjørne i og omkring fåreholderstederne i Sydgrønland denne sommer”.

Kommer med drivisen

Man formoder, at de uvelkomne isbjørne sandsynligvis kommer med drivis fra Sydøstgrønland.

På spørgsmålet om Naalakkersuisut har tænkt sig at hæve afskydningen af isbjørne henviser Karl-Kristian Kruse til, at departementet afventer biologisk rådgivning for Øst- og Sydøstgrønland.

- Nye undersøgelser skal igennem et review af andre biologer end dem som foretager undersøgelsen. Kvoten forventes ikke ændret før departementet har modtaget biologisk rådgivning, og den har været genstand for høring, samt behandling og godkendelse i Naalakkersuisut, forklarer naalakkersuisoq.

Tæt dialog

Departementet oplyser, at man har været i tæt dialog med de sydgrønlandske fåreholdere, som mærker isbjørneproblemet, samt SPS, politiet samt turistoperatører i området.

- Jagt- og fiskeribetjenten har været i Sydgrønland for at assistere i flere perioder, hvor konflikterne med isbjørne har stået på, oplyser Karl-Kristian Kruse, der oplyser, at der er mandat til at aflive isbjørne, når det sker i overensstemmelse med kriminallovens nødværge-bestemmelser.

Forskere fra Naturinstituttet mener i øvrigt ikke, at fåreholderstederne er et naturligt levested for isbjørne.