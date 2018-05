Indsats mod digital mobning

Redaktionen Tirsdag, 22. maj 2018 - 15:53

Red Barnet Grønland og PiSiu - Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd – er gået sammen om at skabe opmærksomhed om mobning og krænkelser via digitale medier.

Det er forklaringen på at man har søsat: Chat Paaralugu - Sikker Chat.

Mange børn i Grønland oplever mobning og konflikter på mobiltelefonen og sociale medier. Når iPads introduceres bredt i alle skoler i Grønland, kan der opstå et behov for forebyggelse af konflikter og krænkelser i den digitale verden. Det mener Red Barnet Grønland og Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd – PiSiu.

Det gode kammeratskab

- Digitale værktøjer er en god og naturlig del af mange børn og unges hverdag, men det er vigtigt også at være opmærksom på at sikre et godt kammeratskab uden krænkelser. Man kan se, at mobning flytter med over på mobilen og de sociale medier. Sager som den i Danmark, hvor over 1000 blev sigtet for ulovlig billeddeling, skal vi gøre en stor indsats for at undgå. Derfor er rådet glade for samarbejdet om forebyggelse af digital mobning og krænkelser med Red Barnet Grønland, udtaler formand for PiSiu, politimester Bjørn Tegner Bay ifølge en fælles pressemeddelelse.

Initiativtagerne har i et fælles samarbejde udviklet både undervisningsmateriale og en hjemmeside, som vil være frit tilgængeligt for lærere og elever i hele landet. Flere kommuner har allerede vist interesse for undervisningsmaterialerne, og initiativtagerne inviterer til bredt samarbejde. Til skolestart vil materialet kunne anvendes i skolerne, og allerede nu testes de forskellige undervisningsøvelser i folkeskolen, fremgår det af pressemeddelelsen.

I både byer og bygder oplever børnene digital mobning, og det gælder især pigerne. Det viser HBSC- undersøgelsen fra 2014, som konkluderer, at mens 14 procent af drengene har været udsat for at modtage grimme beskeder gælder det for hele 28 procent af pigerne.

En rapport fra MIO viser også, at børn ofte fortryder handlinger på de sociale medier. Ud af de 630 børn som svarede på, om de havde fortrudt handlinger på internettet, havde 350 oplevet at fortryde noget.

Sunde online-fællesskaber

Ideen bag initiativet er at skabe dialog og samarbejde om at sikre god trivsel og sunde fællesskaber online. Og det sker kun ved at inddrage børnene, siger Jonna Ketwa, psykolog og bestyrelsesformand i Red Barnet Grønland:

- Det er vigtigt at inddrage børnene i arbejdet. Derfor har vi udarbejdet undervisningsmateriale, som ikke skal løfte pegefingre og belære, men i stedet gennem aktive øvelser støtte børnene i at udvikle empati og sunde fællesskaber.”

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i et samarbejde med folkeskolelærere.