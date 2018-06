Indsamler viden om slædehunde

Walter Turnowsky Fredag, 01. juni 2018 - 08:32

Det handler om at indsamle og bevare al den vigtige viden om slædehunde, som mennesker rundt om i landet sidder inde med. Videregivelse af kundskaber og viden sker ofte ved mundtlige overleveringer.

Derfor drager Ph.D.-studerende Manumina Lund Jensen rundt i landet og interviewer slædekuske og deres familier.

- Det handler om at indsamle den viden, som disse engagerede kulturbærere besidder, så eftertiden kan få glæde af den, forklarer hun til Sermitsiaq.AG.

Erhvervet ænder sig

Hendes projekt er del af det større forskningsprojekt 'Qimmeq', hvor forskere fra en stribe forskellige discipliner undersøger den grønlandske slædehund. I hendes del af projektet vil Manumina Lund Jensen undersøge den grønlandske hundeslædekultur og dens betydning gennem tiden.

- Der sker jo store ændringer i erhvervet i disse år, og det vil jeg gerne dokumentere, siger Manumina Lund Jensen.

Hun har blandt andet været i Ilulissat, Saattut og Ummannaq for at tale med slædekuske - ældre som unge. Flere byer og bygder vil følge efter. Desuden har hun spurgt børn og unge via et spørgeskema på internettet.

- Der er fortsat mange unge, som er superdygtige slædekuske. Men de bruger måske til dels hundeslæden på en anden måde. Nogle af de ændringer, der sker er, at det i højere grad bliver en sport og en passion.

Præger familien

Manumina Lund Jensen understreger, at det endnu er alt for tidligt at drage nogen form for konklusioner. Men hun fortæller, at det ikke blot handler om slædekusken.

- Hundene præger på mange måder hele familien. Når fangeren er ude, så er det konen, der sørger for hundene. Børnene er med at opdrage hvalpene og leger med dem.

- Der er familier, hvor man har et meget tæt, nærmest symbiotisk forhold til hundene. De præger de værdier, man har som familie.

Samtidig kan hun dog allerede på nuværende tidspunkt se, at familiernes relation varierer meget.

Tæt på kulturen

Det er ikke noget tilfælde, at Manumina Lund Jensen har valgt netop dette hundeslædekulturen som sit forskningsprojekt. Med barndomsrødder i det nordligste Grønland står slædehundene også hendes hjerte nær. Så selvom hun som forsker må bruge teorier og analytiske metoder, så er også en anden ting vigtig for hende.

- Mine informanter skal kunne genkende sig selv i det jeg skriver. Det er deres historie jeg vil bevare og formidle.