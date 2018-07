Indhandlingsproblemer fortsætter i Uummannaq

Redaktionen Søndag, 01. juli 2018 - 08:51

På trods af, at Royal Greenland udvidede fiskefabrikken i Uummannaq sidste år, og at frysekapaciteten på 1100 tons blev øget med 600 tons, er problemerne med indhandlingen langt fra overstået. Selskabet har nu indført indhandlingsrestriktioner på grund af for mange indhandlere.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Som følge af lukningen af fiskefabrikkerne i Nuugaatsiaq og Illorsuit har Royal Greenland forventet, at antallet af indhandlere vil stige i år. Forventningerne holdt stik, men samtidig belaster udefrakommende fiskere fiskefabrikkerne.

Byens anden fiskefabrik, der er ejet af Avannaa Seafood, oplever det samme problem. Den lokale fisker-og fangerforening UAPP mener, at erhvervslivet ikke længere kan følge med i fiskeriets udvikling.

Erkender problemet

Niels Ole Møller, der er driftschef for hellefisk i Royal Greenland og har det organisatoriske ansvar for fiskefabrikkerne i Nordgrønland, bekræfter problemets omfang.

– Der er så mange fartøjer, at vi er nødt til, at modtage dem i rækkefølge. Vi er nødt til at have et system, ellers er der propfyldt ved indhandlingen. Fiskere fra den sydlige del vil også indhandle i Uummannaq. Derfor kan vi ikke betjene så mange på én gang, siger han.

Niels Ole Møller oplyser desuden, at Royal Greenland fortsat mangler arbejdskraft i Uummannaq, såvel som på andre fabrikker på hele kysten. Han afviser, at selskabet vil bygge fi skefabrikken endnu større.

