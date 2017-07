Indbyggere ønsker adgang til Illorsuit

Fangerne har brug for deres fangstudstyr, og familier som skal afholde konfirmation har brug for deres nationaldragter. Der er især også brug for at man tager sig af hundene, siger bygdebestyrer i Illorsuit Kristian Nielsen til KNR.

- Beboer i Illorsuit som har brug for deres riffler bliver nægtet adgang til bygden, siger bygdebestyrelsesmedlem i Illorsuit Kristian Nielsen til public service stationen.

Han mener, at de også bør få mulighed for at hente hundene.

Forvaltningschef Sivso Dorph i Qaasuitsup Kommunia siger til KNR, at det fortsat er for farligt at tage til bygden. Politiet patruljerer ved de to evakuerede bygder.