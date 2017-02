Indbrudsbølge mod Great Greenland

Det er ikke kun de danske luksusforretninger og deres kunder, der er begyndt at få øjnene op for grønlandsk sælskindsmode igen.

Med den øgede opmærksomhed om det selvstyreejede Great Greenlands jakker og tasker, er nemlig fulgt interesse fra et mere lyssky segment. Ikke mindre end fire gange har Great Greenlands showroom i Glostrup nær København haft indbrud af professionelle tyve de seneste to måneder.

Dyrt i selvrisiko

I alt har de stjålet for to millioner kroner sælskindpelse og -tasker i engrospriser. Det er over fire millioner kroner i udsalgspriser. Og ved hvert indbrud har Great Greenland selv skullet betale de første 250.000 kroner i selvrisiko.

- De første to tyverier var de største, og det første var allerstørst. Der stjal de for små 800.000 kroner engros i en omgang – små to millioner i detailpriser. Det var pelse – jakker og frakker. De brød ind gennem et vindue, og tømte stativer, og var ude igen fem minutter efter, siger direktør for Great Greenland, Ditte Sorknæs.

Gerningsmænd på fri fod

Sandsynligvis bliver de grønlandske hæler-pelse sendt til udlandet for at blive solgt. Ifølge Great Greenland er politiet endnu ikke i nærheden af at identificere gerningsmændene.

