Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. maj 2018 - 13:44

På den ekstraordinære samling i Inatsisartut blev datoen for starten af efterårssamlingen fastlagt.

Det bliver fredag den 28. september, at politikerne skal møde op.

Formanden for Inatsisartut Hans Enoksen forklarede, at det sene tidspunkt skyldtes, at Nordisk Råd holder møde i Nuuk.

Det blev også oplyst, at fristen for at indsende beslutnings- og lovforslag er sat til den 24. august.