Inatsisartut: Lille sejr til oppositionen

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. maj 2018 - 12:58

På den ekstraordinære samling i Inatsisartut skulle politikerne førstebehandle forslag om de skattemæssige fradrag, som ikke har været ændret siden 2005.

Hvad der på forhånd lignede en ekspeditionssag udviklede sig til en længere debat, hvor oppositionen fik held med at få sagen sendt til behandling i skatteudvalget, før den skal andenbehandles på mandag.

Beskæftigelsesfradrag

Det var Inuit Ataqatigiits Aqqaluaq B. Egede, som bad om at få punktet sendt i udvalgsbehandling, fordi den tidligere naalakkersuisoq for Finans og Skatter mente, at der var usikkerhed om, hvad den nuværende koalition ville på skatteområdet.

- Af koalitionsaftalen fremgår det, at et beskæftigelsesfradrag skal indføres med virkning fra 2019, konstaterede Aqqaluaq B. Egede og set i det lys var han han interesseret i at vide, om Naalakkersuisut havde en større skattereform på vej.

Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen krævede også punktet til udvalgsbehandling, og ønskede blandt andet klarhed over, hvordan et beskæftigelsesfradrag skulle finansieres.

Partii Naleraq bøjede sig

Partii Naleraqs Jens Nappaattooq måtte flere gange på talerstolen, og til sidst gav han sig og støttede op om, at forslaget blev sendt i udvalg.

Det var Pele Brobergs første aktion i rollen som naalakkersuisoq. Han havde svært ved at give bindende svar, men oplyste, at spørgsmålet om beskæftigelsesfradraget ville komme i spil, når man skal i gang med behandlingen af finansloven for 2019.

Vi er lige startet

- Hvis jeg skulle svare på de mange spørgsmål i dag ville det være det rene gætværk. Vi skal dybere ned i indholdet og Naalakkersuisut er jo lige startet, sagde Pele Broberg, der imidlertid over for Demokraterne kunne fastslå, at man ikke havde til sinds at indføre en topskat.