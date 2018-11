Inatsisartut i tidnød: Udsæt debatter

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 26. november 2018 - 15:27

Torsdag i denne uge kan Inatsisartut-politikerne gå på juleferie, men noget tyder på, at det kan blive nogle lange dage i Inatsisartut-salen.

To forslag udsat

Formandskabet i Inatsisartut har i dag besluttet at udsætte et beslutningsforslag til senere samlinger, og et andet punkt er udsat til forårssamlingen.

På trods af presset på politikerne har Formandskabet optaget et nyt emne til forespørgselsdebat, som lyder:

Forslag til forespørglsesdebat om muligheden for at kristne trossamfund kan ydes støtte via Tips- & Lottomidler.

Noget tyder på at Formandskabet er bekymret for, om man overhovedet når at behandle samtlige planlagte dagsordenspunkter.

Anmodning

Formandskabet skriver således til politikerne:

- Der udestår stadig en del forespørgelsesdebatter på de sidste dage. De resterende forespørgelsesdebatter dagsordensfastsættes de kommende dage. I den forbindelse anmodes forslagsstillere at overveje om deres punkt eventuelt kan udsættes til Forårssamlingen.