Inatsisartut-forslag: Etablér overnatningsfaciliteter for pårørende

Der bør være bedre vilkår til pårørende for de grønlandske patienter, der er under behandling i Danmark.

Det mener medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen (PN), der har stillet et Inatsisartut-forslag om, at Naalakkersuisut bør undersøge fordele og ulemper ved etablering af overnatningsfaciliteter i Danmark til patientens pårørende.

- Det er jo meget vigtigt for patienten at komme i behandling i trygge rammer sammen med nærmeste familie uden at kæmpe med yderligere bekymringer, som pågældende jo allerede har nok af ved sin sygdom, skriver Anthon Frederiksen i sit forslag.

Er ikke betryggende for alle

Han har hørt, at nogle pårørende har været utilfredse med, at de ikke kan blive boende på patienthotellet i København, når deres familiemedlem, der er under behandling, overflyttes til behandling fra patienthotellet til hospital.

- Vi mener, at sådanne forhold skal forbedres, da disse slet ikke er betryggende for både patienterne og deres pårørende. Og da sådanne forhold bestemt ikke gavner behandlingsforløbet, fremhæver Anthon Frederiksen.

- Derfor foreslår vi, at Naalakkersuisut pålægges, at gennemføre ovennævnte undersøgelse, således at der skabes et informeret grundlag for en efterfølgende debat, hvor vi så kan træffe beslutning om etablering af betryggende overnatningsfaciliteter for patienters pårørende i Danmark, lyder det fra Anthon Frederiksen.

Forslaget førstebehandles i Inatsisartut den 17. oktober.