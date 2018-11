Inatsisartut-formand mødte sine nordiske kollegaer

redaktionen Torsdag, 01. november 2018 - 14:45

Mødet fandt sted i forbindelse med Nordisk Råds Session, som blev afholdt i Oslo, Norge fra den 30. til den 31. oktober.

Bureau for Inatsisartut oplyser, at 'Tillid – folkets tillid til politikere og politiske institutioner, særlig nationale parlamenter' var hovedemnet til mødet mellem de nordiske parlamentsformænd, hvor Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark, Færøerne, Åland og Grønland var repræsenteret.

- Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt mener, at det er vigtigt at repræsentere Grønland i de forskellige fora, for at styrke Grønlands netværk og eksisterende samarbejdsrelationer, fremgår det i pressemeddelelsen.

Vivian Motzfeldt deltog desuden som Præsident for Vestnordisk Råd i adskillige møder med bl.a. Nordisk Råds præsidie, samarbejdsministrene og Vestnordisk Råds præsidie.