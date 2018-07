Inatsisartut-formand lykønsker det islandske folk

Redaktionen Fredag, 20. juli 2018 - 17:18

Formanden for Inatsisartut Hans Enoksen har været i Island i denne uge for at deltage i fejringen af 100-års dagen for, at Island blev en fri og suveræn stat.

Det meddeler Inatsisartut Bureau i en pressemeddelelse.

Fejringen fandt sted onsdag i denne uge ved Thingvellir, som er et historisk mødested for det islandske parlament, Altinget, siden året 930.

Formanden for Inatsisartut lykønskede sin islandske kollega, parlamentsformand Steingrímur J. Sigfússon, og sendte sin lykønskning til hele det islandske folk.

I talerne blev det fremhævet, at underskrivelsen af den dansk-islandske forbundslov for 100 år siden, som gav Island status som suveræn nation, foregik i fred og respekt for hinanden.

- Det der skete for 100 år siden viser, hvordan to lande i gensidig respekt kan komme frem til en aftale, der sikrer begge den fulde suverænitet og selvstændighed, samtidig med at det gode forhold landene imellem bevares, skriver Inatsisartut Bureau.

Talernene på Thingvillir var Althingets formand Steingrímur J. Sigfússon, Islands præsident Guðni Th. Jóhannesson, statsminister Katrín Jakobsdóttir, de enkelte partiformænd og, som repræsentant fra Danmark, formanden for Folketinget Pia Kjærsgård.