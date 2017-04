Inatsisartut behandler seks punkter i dag

Tirsdag tager Inatsisartut hul på fem punkter under forårssamlingen.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender Sara Olsvig (IA) fremlægger sit forslag om om oprettelse af handicaptalsmand.

Dagens andet punkt handler om boliger. Her vil Naalakkersuisut ændre på, at lejere i personaleboliger skal hurtigere kunne overtage deres bolig som en almindelig udlejningsbolig. Forslaget er, at lejere skal kunne overtage deres personlebolig efter fem år.

Det tredje punkt ved dagens møde omhandler valg af Ombudsmanden. Forslaget er, at Inatsisartut vælger en Ombudsmand efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed.

Naalakkersuisoq for finanser Aqqaluaq B. Egede fremsætter forslag til Tillægsbevillingslov for 2016. Han fremsætter også et forslag ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter.

Dagens sidste punkt er et lukket møde. Her vil der være valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.