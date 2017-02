Imarsiornermik Ilinniarfik går i rette med Hans Enoksen

I en pressemeddelelse vedrørende bemandingen med grønlandske skibsofficerer på Royal Greenlands skibe skriver naalakkersuisoq for fisker og fangst, Hans Enoksen (PN):

- Såfremt trawlerrederierne i Grønland, især Royal Greenland, fortsat mangler kvalificerede fiskere og officerer, bør maritimskolerne styrke deres pensum for disse, så udenlandske besætningsmedlemmer ombord i de grønlandske trawlere begrænses i fremtiden.

International standard

Men det behov for at styrke pensum afviser Imarsiornermik Ilinniarfik blankt.

- Imarsiornermik Ilinniarfik vil gerne påpege, at vi på alle maritime uddannelser uddanner på højeste internationalt niveau under opfyldelse af internationale standarder, fastsat ved FNs søfartsafdeling, 'Den Internationale Maritime organisation', skriver fungerende forstander Nivikka Brandt i en pressemeddelelse.

Dialog med rederierne

Hun fastslår samtidigt, at Søfartsstyrelsen sørger for kvalitetskontrol af uddannelserne, og at samtlige beviser og certifikater udstedes på baggrund af den kontrol.

- En udannelse fra officerskolen i Nuuk har fuldstændig, uden nogen form for undtagelse, den samme værdi og kvalificering som en tilsvarende uddannelse gennemført hvilket som helst sted i verden. skrive Nivikka Brandt videre.

Den fungerende forstander fastslår endvidere, at Imarsiornermik Ilinniarfik er i løbende dialog med rederierne, så de kan tilpasse uddannelserne indenfor de internationalt gældende rammer. Ligeledes er der repræsentanter for rederierne i skolens bestyrelse.

