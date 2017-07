IMAK: Restriktioner virker modsat

Den forslåede alkohollov er den forkerte vej at gå. Det mener lærernes fagforening, IMAK, der er kommet med et kontant svar til loven under høringsperioden.

- Indledningsvis skal bestyrelsen udtale at restriktioner skaber panik. Vejen frem er, at oplysning og gode rollemodeller giver børn og unge et naturligt forhold til alkohol. Et naturligt forhold fås ikke ved restriktioner- tværtimod, skriver IMAKs bestyrelse i sit høringssvar.

Frie åbningstider

Lærernes fagforening mener, at man bør gå den stik modsatte vej og liberalisere lovgivningen snarere end at stramme op.

- Åbningstider bør være frie, således panikindkøb før lukketid undgås og ingen tvinges at købe alkoholholdige drikke på værtshuse i stedet, skriver de.

Forslaget om at alkohol kun må sælges fra afskærmede lokaler, bakker bestyrelsen heller ikke op om.

- Det vil ikke medvirke til, at børn og unge får et naturligt forhold til alkoholholdige drikke, snarere tværtimod gøres det spændende og forbudt, mener IMAK.

WHO anbefaler restriktioner

IMAK mener også at forbud mod reklamer, happy hour, tilbud og lignende tiltag vil bevirke, at børnene netop ikke får et naturligt forhold til alkohol.

Når det gælder forbuddet mod tilbud, så har departementet for sundhed taget lige præcis den bestemmelse til sig.

Men derudover fejer man kritikken fra IMAK af banen. Departementet mener, at der er god dokumentation for, at restriktioner virker.

- I WHO ́s ”Global strategy to reduce the harmful use of alcohol”, anbefaler WHO mindre tilgængelighed af alkohol, skriver departementet i sin replik til IMAKs forslag om frie åbningstider.

Ligeledes mener departementet, at børn ikke bør udsættes for alkoholreklamer, da reklamer 'medfører en positiv holdning blandt unge til alkohol'.

Generelt er forslaget båret af anbefalingerne fra verdenssundhedsorganisationen WHO.

