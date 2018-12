IMAK-opråb: Tag ansvar for mobning

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 07. december 2018 - 15:21

Naalakkersuisut skal hjælpe med at løse problemet med mobning i folkeskolen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra IMAK, lærernes fagforening.

- Det er for nemt hele tiden at sige, at det må kommunerne og folkeskolen tage sig af uden at sikre sig, at de nødvendige rammer – både menneskelige, økonomiske og kvalifikationerne – er til stede, skriver Birthe Therkildsen, formand for IMAK.

Opråbet til Naalakkersuisut kommer I forbindelse med et svar på et §37 spørgsmål, hvor Ane Lone Bagger, Naalakkersuisoq for Uddannelse, skrev, at Naalakkersuisut ikke har nogen planer om indsatser, der skal afhjælpe problemet med mobning i folkeskolen. Hun begrundede det med, at området er et kommunalt ansvar.

Birthe Therkildsen er til dels enig i, at problemet er et kommunalt ansvar, men hun mener, at det er alle voksnes ansvar at vise, hvordan man opfører sig ordentlig.

- Selvfølgelig har folkeskolen og dermed kommunerne et stort medansvar for at gøre noget ved disse problemer. Men alle voksne lige fra de øverste politiske beslutningstagere, ansatte, lærere, forældre og alle andre voksne har et stort medansvar, skriver Birthe Therkildsen.

Digital mobning

Birthe Therkildsen savner også, at der bliver taget hånd om den digitale mobning, som finder sted på de sociale medier. Hun vil have problemet på lærernes skema.

Hun forklarer i pressemeddelelsen, at det er tvingende nødvendigt med et stærkt fokus på digital mobning, og at lærerne på kurser undervises i værktøjer, som kan anvendes til at komme problemet til livs i dagligdagen.