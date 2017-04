IMAK-formand i livsfare på slædetur

Da lærerforeningens formand, Karl Frederik Danielsen, i 2012 flyttede til Kangaatsiaq for at arbejde som skoleinspektør på Kangaatsiap atuarfia, havde han ambitioner om at deltage i hundeslædeløbet Avannaata Qimussersua i Ilulissat.

Til Tamanut har han tidligere fortalt, hvordan han selv sejlede med sine slædehunde fra Uummannaq, og at ambitionerne om at deltage i det 40 kilometer lange løb muligvis var motivet til, at en af hans hunde fik et øre skåret af.

På gyngende is

Nu fortæller lærer-formanden så til sit fagblad, at ambitionerne også var tæt på at koste ham selv livet.

Det skete i forbindelse med at formanden, der er født i Uummannaq i 1971, trænede til at deltage i løbet for anden gang. Til fagforeningsbladet fortæller han dramatisk om, hvordan han pludselig farede vild i en snestorm.

- Isen begyndte at gynge og give efter under slæden. Jeg havde taget fejl af to fjorde, og var uforvarende kommet helt ud til iskanten. Jeg vendte ellers om, men kunne ikke se en meter frem. Snestormen rasede, og vinden var så stærk, at hundene blæste omkuld, citerer bladet Karl Frederik Danielsen for at sige.

Fik varme fra hundene

Heldigvis vidste Imak-formanden, der blev uddannet som lærer i 2001 fra Ilinniarfissuaq, hvad han skulle gøre.

- Til sidst var jeg nødt til at vælte slæden og lægge mig mellem hundene på et rensdyrskind og med et andet over mig. Det frøs heldigvis kun 14 grader den dag, selvom temperaturen havde ligget på minus 30 i en længere periode, fortæller han videre.

Skader i ansigtet

Sådan lå han i tre-fire timer inden han kunne fortsætte. Han fandt da et snescooterspor, som han kunne følge tilbage til byen. Men selvom han overlevede, fik oplevelsen konsekvenser.

- Det viste sig, at jeg havde fået kraftige forfrysninger i hele ansigtet. Forfrysninger mærker man jo ikke med det samme. Min farfar har lært mig at man skal tage det roligt i livsfarlige situationer, og det kom mig til gode den dag. Det var en barsk omgang, fortæller Karl Frederik Danielsen i artiklen i fagbladet.

Tror på, man kan

Da Karl Frederik Danielsen, der har en Ph.d i skoleledelse og –udvikling, for et år siden blev valgt som afløser for Sivso Dorph var det netop hans livsindstilling, han gik til valg på.

- Siden jeg studerede og nu under mit arbejde har jeg altid haft den indstilling, at alle udfordringer kan løses og ikke er nogle hindringer, sagde han dengang.

Selvtilliden voksede

Ifølge artiklen fortæller Karl Frederik Danielsen da også, at han kom styrket ud af den livstruende situation og ”blev bestyrket i sin selvtillid, en styrke, som han bruger i sit arbejde som formand for IMAK”.

Han kom i 2014 ind som nr. 31 i Avannaata Qimussersua med tiden 2:41´27