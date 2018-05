Ilulissat: Det talte de om i jubilæumsåret

Redaktionen Onsdag, 23. maj 2018 - 14:29

Udenrigsminister Anders Samuelsen og naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt var værter for deltagerne fra de arktiske lande, der i Ilulissat markederede 10 året for Ilulissat erklæringen.

Deltagerne besøgte bygden Ilimanaq og oplevede med egne øjne mulighederne for lokal bæredygtig udvikling. Derudover tog gæsterne til Isua, og fik foredrag om isens udvikling og klimaforandringerne.

Højniveau session

Dagen efter bød på en højniveau session, hvor landene hver især bekræftede deres forpligtelser til Ilulissat erklæringen og understregede vigtige samarbejder på området, oplyses det i en pressemeddelelse fra Naalakkersuitut.

To samarbejder, som beror på internationale folkeretlige regler herunder principperne i Ilulissat erklæringen :

Højsøfiskeriaftalen, som forpligter fiskerinationer i Arktis til at begrænse fiskeri udenfor 200 sømil indtil der foreligger videnskabeligt grundlag herfor, blev bl.a. fremhævet som et positivt produkt som følge af Ilulissat erklæringen.

De arktiske kyststater er desuden i dialog om de enkelte landes ansøgninger til FN om at udvide deres rettigheder til kontinentalsoklen, dvs. retten til undergrunden under havet.

Naalakkersuisoq, Vivian Motzfeldt, understregede vigtigheden af fortsat at binde sig til samarbejde:

- Vi som lever i fredelige egne glemmer til tider vigtigheden af at bibeholde fred. Med de globale uroligheder og de fremtidige udviklingsmuligheder i Arktis er Ilulissat erklæringens principper enormt vigtige. Jeg er taknemmelig for at alle landene i Arktisk Råd, ICC og Samerrådet ved dette event har bekræftet at de støtter fuldt op om principperne om fredeligt samarbejde, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Forskning

Desuden var der en session om forskningsaftalen forhandlet under Arktisk Råd, hvor bl.a. den verdensberømte geolog Minik Rosing præsenterede vigtigheden af samarbejde på tværs af Arktis.

En mindeplade om 10 året for Ilulissat erklæringen, som skal sættes op i Ilulissat, blev også afsløret.