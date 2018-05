Ilulissat: Røde Kors-afdeling må lukke

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. maj 2018 - 10:00

Regine Biilmann og Bodil Davidsen har i en årrække kæmpet for at finde nye lokaler, der kan erstatte den forfaldne barak, som var ramt af skimmelsvamp.

20 års frivilligt arbejde

Nu har de to ildsjæle kastet håndklædet i ringen. Det sker efter mere end 20 års aktivt frivilligt arbejde for de mindrebemidlede.

-Lukning af genbrugsbutikken får den konsekvens, at studerende - og andre med lave indkomster - ikke længere har mulighed for at købe tøj til sig selv og familien for billige penge. Samtidig er det med til at understøtte ”brug og smid væk-kulturen”. For bygderne i Avannaata Kommunia betyder det også at de fremover ikke vil modtage forsendelser af især børnetøj til fordeling i bygden. Da afdelingen lukker ned, vil der heller ikke blive uddelt julehjælp i Ilulissat i årene fremover, oplyser Røde Kors i en pressemeddelelse.

Spinkelt håb

Landsformanden i Kalaallit Røde Korsiat Christina Tønder Bell håber, at nyheden om butikkens lukning vil vække så stor opsigt, at andre vil træde til for at videreføre det vigtige arbejde. Hvis det sker er landsforeningen parat til at yde den nødvendige støtte.

- De frivillige i Ilulissat har lagt et stort engagement og arbejde. De er fantastiske ildsjæle og hele Landsbestyrelsen udtrykker ros og klapsalver til den afgående bestyrelse. Det har været en svær beslutning det ved vi og derfor er det er en meget modig beslutning, siger Christina Tønder Bell.