Ilulissat: Maskeret røveri mod butik

redaktionen Søndag, 21. oktober 2018 - 08:19

Grønlands Politi modtog en anmeldelse fra Butik Nivi klokken 21.56, om et netop begået røveri på stedet.

- Politiet rykkede ud til stedet og kunne her konstatere, at der havde været en maskeret mand, som kom til butikken cirka klokken 21.30 og truede en kvindelig ekspedient på stedet til et større pengebeløb og efterfølgende stak af fra stedet, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Gerningsmanden beskrives som:

Grønlandsk mand, i det han talte grønlandsk, ukendt alder, ca. 175 – 180 centimeter høj. Han var iført sort jakke, mørke bukser af ukendt mærker, sorte sko, en maske med hvid skrift samt solbriller. Han bar i øvrigt en mørk rygsæk.

Groft røveri

Røveriet beskrives som groft og politiet ser med stor alvor på sagen, og anmoder derfor personer som kan have kendskab til hvem gerningsmanden er, til at rette henvendelse til politiet med det samme.

- Det samme gør sig gældende for vidner, som kan have set gerningsmanden før, under eller efter røveriet. Personer som har opholdt sig nær butikken, bedes også rette henvendelse til politiet, da de kan have oplysninger som er relevante for sagen, lyder det fra politiet.

Politiet i Ilulissat kan træffes på telefon 70 14 22.