Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. februar 2018 - 09:42

KJ Greenland har netop indgået en kontrakt med Realdania By & Byg om at være hovedentreprenør på projektet, oplyses det i en pressemeddelelse.

Byggeriet går i gang sommeren 2018, og det glæder borgmester for Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, at projektet vil bidrage til øget beskæftigelse i lokalområdet.

Isfjordscenteret Tegnet af arkitekt Dorthe Mandrup

Forventes at få 25.000 besøgende årligt

Bag centeret står Grønlands Selvstyre, Avannaata Kommunia, Realdania og Nordea-fonden

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Hans Enoksen udtaler:

- Vi er glade for at valget faldt på en grønlandsk virksomhed til at bygge Isfjordscentret i Ilulissat. Vi forventer, at formidlingscentret får stor positiv effekt på Grønlands turisme i fremtiden og glæder os til at følge opførelsen af bygningen.

Direktøren for Realdania glæder sig til at se “sneuglen” blive til virkelighed.

-Vi er spændte på at se den fantastiske bygning, der er inspireret af en sneugles flugt hen over landskabet, blive til virkelighed. Og vi ser frem til samarbejdet med KJ Greenland A/S, som jo har et indgående lokalkendskab og erfaring med de udfordringer, det giver at bygge nord for polarcirklen, siger administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård.

Byggemodningen af projektet gik i gang i 2017.