Ilulissat: Efterlysning af vidner efter et voldeligt røveri

Redaktionen Tirsdag, 08. maj 2018 - 09:24

Politiet i Ilulissat blev fredag eftermiddag i sidste uge kaldt ud til Butik Nivi i Ilulissat.

Ifølge politiet lød anmeldelsen i første omgang på vold, men på stedet viste det sig, at der var tale om et røveri, der kostede en medarbejder et flækket øjenbryn samt flere blå mærker.

De to gerningsmænd forlod efterfølgende Butik Nivi med spiritus og cigaretter.

Politiet i Ilulissat ser meget alvorligt på sagen og efterlyser derfor vidner, der har set de to gerningsmænd før, under eller efter røveriet, som skete kort før klokken 16 fredag eftermiddag.

De to gerningsmænd beskrives som:

A: Mand, cirka 185 cm. høj, iført dynebetrækslignende stof, briller, Salomonstøvler og medbragte et slagvåben i form af et bordben i træ.

B: Mand, ca. 170 cm. høj, tynd af kropsbygning, foroverbøjet, iført sort jakke, sorte bukser, sort taske, briller og rødt stof der dækkede ansigtet.

Politiet vil meget gerne tale med folk, hvis der har kendskab til hvem disse to er, eller har set de to mistænkte i timerne op til røveriet, men politiet vil også gerne høre fra folk, der eventuelt har været til fest fredag aften, hvor der er blevet delt gratis spiritus og cigaretter ud.

Politiet i Ilulissat kan kontaktes på telefon 701422.