Ilulissat: Albatros Arctic Circle på opkøb

Fredag, 07. december 2018

PGI Greenland har gennem de sidste fire år taget turister med på utrolige naturoplevelser i og omkring Ilulissat. Fremover bliver det Albatros Arctic Circle, der kommer til at tage turisterne i hånden og vise dem Grønlands fantastiske natur. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af de to virksomheder.

- Basalt set overtager vi en velsmurt virksomhed, som med sine simple, men virkelig gode adventureprodukter har sat barren højt. Det gælder for eksempel kajakturene blandt isbjergene, sneskovandringer langs UNESCO-isfjorden eller guidet snescooterkørsel i Ilulissats skønne bagland, siger Malik Milfeldt, der er udviklingschef i Albatros Arctic Circle.

Albatros Arctic Circle er glade for, at de investeringer, som er foretaget i Grønland, bliver i landet, og de vil sørge for at holde det samme høje niveau, som PGI Greenland har gjort med deres mange udflugter.

Hård beslutning

Beslutningen om at sælge virksomheden var ikke nem. Det forklarer Pas Grau Internationals (PGI) direktør, Julio Ventaja.

- Det er med tungt hjerte, at vi forlader Ilulissat, og beslutningen var ikke nem, men vi har en række komplekse forretninger andre steder i verden, som kræver vores fulde fokus de kommende år.

Selvom det er hårdt at skille sig af med virksomheden er PGI Greenland glade for, at det er Albatros Arctic Circle, der skal overtage forretningen.

- Vi er glade for, at et professionelt drevet selskab, Albatros Arctic Circle, overtager firmaet og de høje standarder, der er sat, eftersom de kender adventurebranchen og kundernes ønsker. De er de rette til at sørge for de næste udviklingsskridt, slutter stifteren af PGI Greenland, Joan Viladomat.

Som en del af overtagelsen har Albatros Arctic Circle forpligtet sig på at videreføre PGI Greenlands planlagte udflugter i 2019.