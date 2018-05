Illuut sikrer bygninger mod nye stormskader

Walter Turnowsky Mandag, 14. maj 2018 - 10:08

Det var en dramatisk oplevelse, da stormen lørdag nat flåeden en stor del af facaden af en bygning på Igimaq i Nuuk.

- Det var en skræmmende oplevelse, især da vinden tog til igen, fortalte Frida Mathiesen, der bor i bygningen, til Sermitsiaq.AG.

Hos udlejeren Illuut forstår man udmærket godt, at det har skræmt beboerne, da facadebeklædningen pludselig rev sig løs.

- Jeg kan sagtens forstå, at det har været en voldsom oplevelse, siger Jette Larsen, direktør for Illuut.

Hurtig indsats

Samtidig forsikrer hun om, at der blev handlet resolut og hurtigt for at sikre beboerne.

- Politi og brandvæsenet var hurtigt på pletten, og sørgede for at blive på stedet for at passe på beboerne. Jeg kan kun rose deres indsats, siger Jette Larsen.

LÆS OGSÅ: Qinngorput: Kraftig vind blæser yderbeklædning af Igimaq 8

Samtidig sørgede Illuut i samarbejde med administratoren Agerskov for, hurtigst muligt at få sikret bygningen.

- llluut har arbejdet sammen med rådgivere, ejendomsinspektører og andre for at fjerne de løse dele af facaden, siger direktøren.

Lidt over to timer efter facadebeklædningen var blæst af, kunne politiet således meddele, at risikoen for løse dele nu var overstået.

Undersøger årsagen

Nu er man så gået i gang med at undersøge, hvordan skaden skal udbedres. Men nok så vigtigt, så skal det undersøges, hvordan det overhovedet kunne ske.

- Bygningen er fra 2013, og en så ny bygning skal ganske enkelt kunne holde til sådan en storm, fastslår Jette Larsen.

- Vi skal sikre os, at det ikke kan ske i de andre bygninger på Igimaq, der er bygget på samme måde.

Jette Larsen forklarer, at man både undersøge, hvorvidt arbejdet med at montere facadepladerne er udført korrekt, samt hvorvidt der kan være tale om en svaghed i selve konstruktionen.

LÆS OGSÅ: Beboer i Igimaq: Det var en skræmmende oplevelse

Orienterede beboere

Samtidig fastslår hun, at man har orienteret beboerne hurtigst muligt.

- Vi har sendt en mail ud i går eftermiddag, samt hængt opslag op i opgangen. Her forklarer vi, at vi har iværksat en byggeteknisk vurdering, at vi sikrer os, at skaden ikke forværres samt at vi udbedrer skaden hurtigst muligt.

Jette Larsen oplyser desuden, at lejere kan kontakte administrator Agerskov på telefon 343540, hvis der opstår problemer med den bygning, de bor i. Telefonen er døgnbemandet i samarbejde med GFS.