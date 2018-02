Ilisimatusarfik er klar til dimission

Fredag bliver en festdag på Campus Ilimmarfik i Nuuk, når Ilisimatusarfik overrækker eksamensbeviser til otte kandidater og 33 bachelorer.

Det sker på Campus Ilimmarfik fra klokken 10.00.

I forhold til sidste år bliver der udklækket færre bachelorer, da der sidste år blev udklækket 45 bachelorer, mens antallet af kandidater bliver det samme i år.

Traditionen tro vil to dimittender også få tildelt priser for højeste karaktergennemsnit. Den ene prismodtager vil få overrakt KNI’s pris for det højeste karaktergennemsnit på bachelorniveau, mens den anden vil få tildelt Grønlands Erhvervs pris for det højeste karaktergennemsnit på kandidatniveau.