Ildsjæle kåret af Sermersooq

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 30. november 2018 - 08:43

Tre vindere blev hyldet, da borgmester Asii Chemnitz Narup skulle overrække priserne til årets ildsjæle i Kommune Sermersooq.

Den første, der skulle have en pris, var Aviaq Reimer Olsen. Hun arbejder for og hjælper familier med for tidligt fødte børn. Hun var ikke selv tilstede, men hendes familie modtog prisen på hendes vegne. Borgmester Asii Chemnitz Narup sagde ved overrækkelsen:

- Kære Aviaq. Først og fremmest et stort og varmt tillykke til dig og tak, for din kamp. Jeg ved, at du selv har lært det hele på den hårde måde, og at du kender alt til de forskellige følelser, der kommer op til overfladen, når man føder for tidligt.

Den næste, der blev hædret, var Hr. Gymnastik, Nicolaj Graversen. Han er formand for Nuuk Gymnastik og har været aktiv som gymnast og træner i diverse gymnastikforeninger igennem de seneste 20 år. Nicolaj fik stor ros af borgmesteren, og til Sermitsiaq.Ag siger han:

- Det betyder sindssygt meget at blive anerkendt for sit arbejde. Jeg lægger jo mange timer i det, og det er altid fedt at få at vide, at man gør et godt stykke arbejde. Alle siger tillykke, men jeg har det faktisk lidt svært ved at være i centrum på den måde, siger Nicolaj Graversen.

En hel flok ildsjæle

Til slut blev foreningen Peqatigiiffik Qajaq hyldet. En kajakklub med mange medlemmer både små som store. De fik også nogle pæne ord med på vejen af borgmesteren, som takkede alle de øvrige nominerede.

- Det er ganske enkelt smukt og på mange måder en berigende gave til os alle. Vi er en kommune, hvor det gennem årene er blevet noget helt naturligt, at vi træder til, når der er brug for os. Om det så er gennem arbejde, som frivillige eller i en forening. Vi er der for hinanden, og vi støtter hinanden, sagde borgmesteren.

De tre vindere kunne gå fra aftenen med en check på 15.000 kroner og en stor portion anerkendelse.