Ildsjæl modtager Red Barnet Grønlands frivilligpris

redaktionen Lørdag, 03. november 2018 - 11:59

Årets modtager af Red Barnet Grønlands Frivilligpris er Rebekka Olsvig, der med utrættelig indsats har gjort en stor forskel for udsatte børn og familier gennem de seneste 13 år.

Det skriver børneorganisation i en pressemeddelelse.

- Rebekka Olsvig er et trofast og dedikeret menneske, der gennem mange år har været Nuuk lokalforenings kasserer og planlægger af utallige aktiviteter for udsatte familier. Hun deltager altid gerne i aktiviteter, især de udendørs og fysiske, og hendes hjerte banker for de svage i samfundet, fremgår det i pressemeddelelsen.

Underholdning ved prisuddelingen Red Barnet Grønland

I sin tale til prismodtageren lagde hovedbestyrelsesformand hos Red Barnet Grønland, Jonna Ketwa vægt på den store værdi, de frivillige giver foreningen.

- Hvis vi som nonprofitorganisation havde alverdens penge og kunne hyre et firma til at køre vores projekter, så ville der mangle noget helt centralt – begejstring og passion, sagde hun.

Jonna Ketwa takkede Rebekka Olsvig for altid at have et kram eller et smil klar til børnene:

- Det er værdifulde og meningsfulde øjeblikke, du skaber i et barns liv, Rebekka. Tak for det.

Det var en rørt Rebekka Olsvig, der takkede for prisen, og fortalte, at uanset hvor lang en tur op ad Lille Malene kan føles med en flok trætte børn i hånden, så er det det hele værd, når hun ser deres glæde og stolthed på toppen. Og derfor holder hun aldrig op med at nyde aktiviteterne med lokalforeningens børn.