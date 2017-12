Ikrafttræden af ny selskabslov udsat på ubestemt tid

Først hed datoen 1. januar 2017, siden 1. januar 2018, så første halvår 2018 og nu er meldingen, at Erhvervsstyrelsen først kan melde en dato ud i slutningen af 2018.

Der er tale om den danske selskabslov, som Inatsisartut i 2016 besluttede skulle sættes i kraft for Grønland. Det fremgår af et nyhedsbrev fra advokatkontoret Nuna Law.

Et af problemerne er, at Erhvervsstyrelsen ikke er blevet klar med et registreringssystem.

Forsinkelsen betyder, at grønlandske virksomheder ind til videre går glip af en række nye muligheder, som er skrevet ind i loven.

Således bliver kapitalkravene lempet for anparts- og aktieselskaber. Den kommer også til at gøre livet lettere for iværksættere, som for mulighed for at stifte et særligt iværksætterselskab for blot 1 krone. Derudover er der også nogle administrative lempelser.