Ikke strøm nok til alle i Nuuk

Nuuk vil få et alvorligt problem med energiforsyningen, hvis indbyggertallet i hovedstaden vokser med 75 til 80 procent frem mod 2030. Det skriver AG i denne uge.

Strategien for hovedstaden er, at der skal bo 30.000 personer i Nuuk i 2030. Men Buksefjordsværket, der blev etableret i 1993 og udbygget i 2008 med en ekstra turbine, kan ganske enkelt ikke lave energiforsyning til så mange mennesker.

- I forbindelse med en befolkningstilvækst skal der etableres yderligere energiforsyning. Udbygning kan eventuelt gennemføres ved at etablere et nyt vandkraftværk i samme opland, som forsyner Buksefjordsværket med vand, citerer avisen Nukissorfiits teknisk direktør, Mogens Nielsen, for at sige.

Det har kostet omkring en milliard kroner at opføre vandkraftværket i Buksefjorden og den tilhørende 56 kilometer lange transmissionslinje, men grundet inflationen vil prisen på et nyt vandkraftværk i dag ligge højere.

- Mit bedste og helt personlige bud vil være mellem to og tre milliarder kroner, lyder svaret fra Mogens Nielsen.

