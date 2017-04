Ikke forsynings-sikkerhed fra grønlandske miner

I en ny rapport fra Geus konkluderes det, at det ikke bliver muligt at sikre den europæiske industris behov for sjældne jordarter med udbyttet fra de grønlandske miner.

- Rapporten konkluderer, at trods de store forekomster af REE (sjældne jordartsmetaller red.) i blandt andet Grønland og Sverige er det vanskeligt at bryde Kinas kontrol med værdikæden af disse råstoffer, fremgår det af GEUS præsentation af rapporten.

Ikke uden Kina

Det er kineserne, der behersker den teknik, der anvendes, når jordmetallerne skal adskilles og dermed er det reelt Kina, der har kontrollen over markedet.

- Kineserne vil også sidde på udvindingen i fremtiden, selv om der skulle blive etableret en mine i Grønland, som i princippet kunne forsyne det europæiske marked uden om Kina, udtaler centerleder Per Kalvig fra GEUS til Ingeniøren.

I rapporten, der er en del af EU-projektet Eurare, har man set nærmere på henholdsvis Kringlerne og Kvanefjeld ved Nasaq. Det fremgår, at Kringlerne har ”potentiale til at blive verdens største ressource for sjældne jordarter” og de to grønlandske miner vurderes hver især til at have råstoffer nok til at forsyne den efterspørgsel, der er i hele Europa.