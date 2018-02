IHF og Pathf i slagsmål om deling

Det Internationale Håndboldforbund, IHF, med præsidenten Hassan Moustafa har besluttet om at splitte det kontinentale panamerikanske forbund i to dele - nord og syd - i stedet for at bevare det nuværende forbund, der strækker sig fra Argentina til Grønland.

Det skriver dagbladet Politiken i søndagens udgave.

Den beslutning er man ikke glad for i Det Panamerikanske Håndboldforbund (Pathf), fordi forbundet mener, at IHF og Hassan Moustafa i det hele taget blander sig i, hvordan forbundet skal organisere sig, og det hævder sin ret til selv at bestemme, om det vil deles op i to nye forbund eller fortsætte som hidtil.

Forslag vedtaget

Det Inernationale Håndboldforbunds præsident Hassan Moustafa fik gennemtruffet en afstemning på den nylige kongres, hvor medlemmerne tog stilling til, om Pathf skulle deles i to. Forslaget blev vedtaget med 102 stemmer for forslaget, 26 nejstemmer og 24 undlod at stemme.

Det Panamerikanske Håndboldforbund mener, at stemmetallet ikke afspejler det totredjedeles flertal, der er nødvendigt for at gennemtrumfe en så grundlæggende lovændring.

Accepterer ikke beslutningen

Men Pathf har ikke tænkt sig at acceptere kongressens beslutning, og i to offentlige udtalelser langer det kontinentale forbund, voldsomt ud efter Hassan Moustafa.

- IHF Council har under tvang og intimidering begået af dets præsident Hassan Moustafa besluttet at gennemtrumfe en opdeling af Det Panamerikanske Håndboldforbund i to separate enheder. Det er et angreb på vores organisations suverænitet og sportens integritet verden over. Pathf er blevet offer for en sportsleder, der manipulerer et internationalt forbund til egen fordel, lyder det blandt andet i det første udtalelse fra Pathf.

Udvikling gået i stå

Ifølge IHF er udviklingen af håndbolden gået i stå på de amerikanske kontinenter. IHF mener, at man kan øge kvaliteten ved at dele forbundet op i en nord og syd, så de lokale medlemmer sparer penge på lange rejser til diverse turneringer.

