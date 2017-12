Ihærdig indsats mod affald hædret

- Minna får også prisen for at have inspireret folk omkring sig, og særligt byens børn. Hun har således altid opfordret dem til at samle affald, og hun er selv i snart 50 år gået foran med et godt eksempel, oplyses det i en pressemeddelelse.

Miljø- og Naturprisen blev på vegne af Naalakkersuisut overrakt af borgmester i Qaasuitsup Kommunia Ole Dorph.

Selvstyrets Miljø- og Naturpris tildeles som en påskønnelse af personer, institutioner eller organisationer, der som foregangsmænd og ildsjæle er med til at løfte natur- og miljøbevidstheden hos landets befolkning, eller som med deres projekter yder en konkret indsats for at forbedre miljøet og naturen i Grønland.

Der fulgte 25.000 kroner med til hver af de to Miljø- og Naturpriser, som blev uddelt i 2017. Første pris blev uddelt i slutningen af november til Benjamin Adolfsen fra Qaqortoq.