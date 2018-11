Idrætten går bredt ind i kampen mod seksuelle overgreb.

Walter Turnowsky Mandag, 26. november 2018 - 07:35

De ni specialforbund under Grønlands Idrætsforbund bakker op om indsatsen mod seksuelle overgreb.

Fredag mødets til det årlige repræsentantskabsmøde, og her var Killiliisa-kampagnen også på dagordenen, hvilket medførte en udførlig drøftelse af emnet. Drøftelserne bar præg af, at der er en stor opbakning til, at idrætten skal være med til at skabe trygge og gode rammer for alle i idrætten.

- Alle skal vide, at Grønlands Idrætsforbund samt alle specialforbund er enige om en nultolerance overfor sexchikane og misbrug, hedder det i en pressemeddelelse fra Grønlands Idrætsforbund

- Alle specialforbund var meget engagerede i debatten om emnet og er glade for, at emnet bliver inkluderet i idrætten.

- Der ligger et arbejde i at få retningslinjer og vejledninger implementeret i alle kroge af idrættens verden.

Det er fodbold, håndbold, badminton, volleyball, arctic sport, ski, taekwon-do, bordtennis samt qajaq, der udgør de ni forbund under Grønlands Idrætsforbund.