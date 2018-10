Icelandair kæmper med økonomien: Vil forhandle lån med banker

Ritzau Onsdag, 03. oktober 2018 - 15:30

Flyselskabet Icelandair har kvaler med økonomien og vil i dialog med sine kreditorer, da det har problemer med at betale af på gælden.

Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

Ifølge en meddelelse fra Icelandair selv er der tale om et lån på 190 millioner dollar - eller 1,2 milliarder kroner. Selskabet har problemer med at overholde vilkårene for lånet.

Icelandair arbejder på flere muligheder for at løse udfordringerne.

Det gælder et midlertidigt stop for afbetalinger, nye vilkår for lånet eller kun en delvis tilbagebetaling af gælden.

Icelandair har to gange tidligere i år måttet nedjustere forventningerne til årets resultat.

Den seneste var i august, hvor administrerende direktør Björgólfur Jóhannsson trak sig.

Icelandair er aktiv på ruter til Europa og USA og har en del flyvninger til og fra Københavns Lufthavn.

Hård konkurrence om de rejsende og stigende priser på brændstof har gjort det sværere at tjene penge for selskabet.

- Flypriserne er under pres over Nordatlanten, og sammen med en høj oliepris og et relativt højt omkostningsniveau for driften af Icelandair er det en farlig cocktail, siger flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til E24.

Tidligere i denne uge gik et andet islandsk flyselskab - Primera Air - konkurs efter en periode med skrantende økonomi.

Desuden er islandske Wow Air ifølge E24 også ramt af økonomiske udfordringer.

Hans Jørgen Elnæs spår, at Icelandair og Wow Air kan ende med at blive fusioneret.

På den måde kan de stå bedre i konkurrencen mod de amerikanske flyselskaber, der også flyver til Island og videre til Europa.

I starten af året regnede Icelandair med at få et driftsoverskud på 170-190 millioner dollar.

Efter de to nedjusteringer er forventningen nu 80-100 millioner dollar.