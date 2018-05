ICC: Lokalt forankret forvaltning om Pikialasorsuaq

Walter Turnowsky Onsdag, 30. maj 2018 - 11:15

Pikialasorsuaq, eller den Nordlige Isbro er del af det biologisk mest produktive område når for polarcirklen.

Området omfatter det største område, der er isfrit året rundt - et sådant område kaldes polynya. Det er isbroen mellem Grønland og Canada, der skaber dette polynya.

Siden tidernes morgen har Pikialasorsuaq haft stor betydning for Inuit. Inuit er vandret over isbroen.

Polyniets mange havfugle, narhvaler, torsk og sæler udgør ind til den dag i dag en værdifuld levende ressource.

Det er baggrund for, at ICC har dannet en særlig kommission for Pikialasorsuaq. I forlængelse af kommissionens rapport 'People of the Ice Bridge – The Future of the Pikialasorsuaq' afholdes der i disse dage et seminar med 30 - 40 deltagere fra Pikialasorsuaq regionen, inuit organisationer, videnskabsfolk og repræsentanter for Naalakkersuisut og den canadiske regering.

Deltagerne vil blandt en række emner, diskutere mulighederne for forvaltning og overvågning af området, mulighederne for at lede arbjdet for beskyttelse af området, samt søge indflydelse på videnskabelige undersøgelser i regionen. Deltagerne vil desuden diskutere strategier som sigter på at fjerne hindringerne for befolkningernes frie bevægelighed i lokalsamfundene, som befinder sig i umiddelbar nærhed af Pikialasorsuaq.

Pikialasorsuaq-kommissionen består af Okalik Eegeesiak fra Nunavut, Eva Aariak repræsenterer Canada og Kuupik Kleist er udpeget for Grønland.