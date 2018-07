ICC: Familier og oprindelig folks rettigheder på dagsordenen

Walter Turnowsky Tirsdag, 17. juli 2018 - 07:01

I går åbnede generalforsamlingen for ICC i Utqiaġvik i Alaska.



I dag fortsætter programmet med to sessioner. Den ene session skal tage temperaturen på oprindelig folks rettigheder. Med udgangspunkt i blandt andet FN's erklæring om oprindelige folk fra 2007, skal det drøftes, hvad det betyder for retten fødevarer, land og kultur. I sessionen deltager Hjalmar Dahl fra ICC Grønland, Anne Nuorgam, Arktisk medlem i FN's permanente Forum for oprindelige Folk og Sarah Jancke, tidligere næstformand i Global Indigenous Youth.

Senere skal det handle om hvilke forhold, der påvirker inuit-familier. Det gælder sunhed, uddannelse økonomi, kultur og identitet. Her taler Aviâja E. Lynge fra MIO (per video) og Minnie Grey, formand for Circumpolar Inuit Health Steering Committee. Irina Popova taler om økonomi of familier i Chukotka. Byron Nicholai and Piiyuuk Shields taler om kultur og identitet i Alaska.

Du kan følge ICC's generalforsamling på en direkte videotransmission.