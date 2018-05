ICC ønsker at Arktis erklæres som fredszone

Walter Turnowsky Onsdag, 23. maj 2018 - 11:09

Inuit Circumpolar Council (ICC) deltager i fejringen af 10-året Ilulissat-erklæringen. Det er ICC Grønlands vicepræsident Nuka Kleemann, der skal tale på vegne af organisationen.

Han understreger det helt særlige i erklæringen, der har betydet, at USA og Rusland faktisk har holdt fred i Arktis.

- Det er samtidig prisværdigt, når fem arktiske stater, som er Canada, Danmark, Norge, Rusland og USA, ved at skrive under på aftalen også siger ja til fredelige forhandlinger i stedet for at forstærke modsætninger og uenigheder, som ingen kan bruge til noget, hedder det i en pressemeddelelse.

Samtidig mener ICC, at man bør gå skridtet videre, når det gælder et fredeligt Arktis.

- At Arktis kun skal bruges til fredelige formål, har altid været ICC´s mål. Derfor pointerer vi og fremhæver i talen, at vi i samarbejde med Arktisk Råd samt de fem kyststater samarbejder om at arbejde for at erklære “Arktis som fredszone” på verdenskortet og indhente verdenssamfundets støtte, skriver Hjalmar Dahl præsident for ICC Grønland i pressemeddelelsen.