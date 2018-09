ICC foruroliget over USA-investeringer

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. september 2018 - 11:14

Hjalmar Dahl, der er Grønlands repræsentant i inuit-organisationen ICC, frygter det værste med den udmelding, som den amerikanske forsvarsminister kom med i mandags, hvor man oplyste, at USA var parat til at investere i grønlandske lufthavne.

Farezone

Hjalmar Dahl erkender, at ”vi mangler flere oplysninger, og at der forestår konkrete forhandlinger”, men han kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at det yderligere vil placere Grønland i en farezone i forhold til amerikanernes erklærede fjender.

Under ICCs generalforsamling tilbage i juli i Alaska blev bestyrelsen bemyndiget til at arbejde for ”Arktis som fredszone”, oplyser Hjalmar Dahl.

Vanskeligt mål

- Der ligger selvfølgelig en stor og tidskrævende opgave foran os. Ikke mindst set i lyset af at stormagterne USA og Rusland begge har militærbaser i det arktiske område. Det er klart, at formålet om Arktis som en demilitariseret zone, bliver vanskeligere at opnå, såfremt USAs ønsker om investeringer bliver til virkelighed, siger Hjalmar Dahl i en pressemeddelelse.