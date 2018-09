IA: Uansvarligt at sætte Inatsisartut i stå

Walter Turnowsky Torsdag, 27. september 2018 - 13:46

IA’s gruppeformand Múte Bourup Egede langer hårdt ud efter Kim Kielsen.

Han mener, at Siumut-formanden har haft rigelig med tid til at få en koalition på plads, hvis han havde arbejdet mere målrettet.

-At udsætte Inatsisartuts arbejde er fuldstændig uansvarligt og en respektløs handling for parlarmentarismen særligt i lyset af, at formanden for Naalakkersuisut har haft rigeligt med tid til at finde sig nye samarbejdspartnere. Alle ved, at det er på partikontorerne forhandlingerne foregår. Ikke i fjeldet eller mutters alene i Ilulissat, siger Múte Bourup Egede.

Finansudvalgets møde i dag er blevet udsat på ubestemt tid, hvilket ligeledes kritiseres skarpt af IA’s gruppeformand.