IAs landsmøde: Et Folk i Fremdrift - Grønlands Styrke

Repræsentanter fra de socialistiske partier i de nordiske lande samt organisationer i her landet deltager samt tidligere partiformænd som Aqqaluk Lynge og Josef Tuusi Motzfeldt er blandt deltagerne.

Mødet blev indledt med en åbningsceremoni, hvor IA-s lokalformand, Karo Thomsen tændte en lampe, den kendte hundeslædekører Ono Fleischer fortalte om sin store slæderejse i de arktiske lande, sangkoret Imilik gav nogle sange og en gruppe børn fra den lokale folkedansforening viste folkedans.

Partiformanden, Sara Olsvig, holdt en kort velkomsttale. Men de to, der for alvor satte debatten i gang var borgmester, Ole Dorph (S) fra Qaasuitsup Kommunia og Jess G. Berthelsen, formand for Grønlands største fagforbund, SIK.

-Vi er på vej mod nye tider med blandt andet lufthavnsudvidelser og kommunesammenlægning, lød det fra Ole Dorph.

Jess B. Berthelsen roste Naalakkersuisut for at have bragt tallene for de arbejdsløse ned, så den i dag ligger på omkring 3.000. Men de fine ord sluttede også der:

- Vi er nødt til at komme i gang med udvinding af de sjældne jordarter i Narsaq, da det er vigtigt at skabe arbejdspladser i Sydgrønland, sagde han - velvidende, at et af partiets vigtigste formål er, at der ikke må udvindes uranholdige mineraler.

Han holdt sig heller ikke tilbage med at kritisere Naalakkersuisut for deres indgåelse af de nye servicekontrakter.

-Forholdende er slet ikke blevet billigere, nemmere og bedre efter, at man gav de private næringsdrivende servicekontrakterne på trafikområdet, sagde han.

Resten af dagen vil mødedeltagerne debattere forskellige emner, som målsætninger, trafik, sundhed, uddannelse, mineraludvinding og erhverv.