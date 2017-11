IA's folketingsmedlem kritiserer Søren Espersen

- Det er mere til skade end gavn, når Søren Espersen siger, at man skal skynde sig væk fra Grønland.

Det siger folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Jyllands-Posten søndag efter Søren Espersen (DF) opfordrede grønlænderne til at flytte til Danmark så hurtigt som muligt.

Det skete i et de debatindlæg på avisen Sermitsiaq, der udkom fredag.

IA-politikeren fremhæver, at der er rigtig mange ting, der fungerer i Grønland, 'selvom der også er nogle brodne kar'.

- Vi er f.eks. overrepræsenterede i de sociale statistikker i forhold til selvmord og seksuelt misbrug af børn. Men for at få vendt udviklingen er man nødt til at have en konstruktiv og nuanceret tilgang til tingene, mener Aaja Chemnitz Larsen.

Lysere fremtid

- Uddannelsesniveauet er stigende, og alkoholforbruget er faldet så meget, at grønlænderne drikker mindre pr. indbygger end danskerne, fortæller hun, der samtidigt afviser samtidig Søren Espersens kritik af Naalakkersuisut, da hun oplever, at man i regeringen forsøger at anerkende de udfordringer, der er.

- Jeg så personligt gerne, at vi havde en stærkere folkeskole, og at vi var bedre til at løse udfordringerne med omsorgssvigtede børn. Men det er noget, vi arbejder på, siger hun og tilføjer, at hun ser 'lysere på fremtiden' end hun gjorde for bare et år siden.

Ikke kun Søren Espersen

I spørgmålet om selvstændighed tror Aaja Chemnitz Larsen ikke på, at Grønland bliver selvstændig i løbet af de næste par år.

- Vi skal have styr på vores velfærdsudfordringer, før vi skal have selvstændighed. Vi har nogle udfordringer med blandt andet at bekæmpe den sociale arv, og det fokus er vi nødt til at bevare i hvert fald nogle år frem, påpeger hun.

Og så ville Aaja Chemnitz Larsen ønske, at flere andre politikere end Søren Espersen (DF) blandede sig i debatten om Grønlands fremtid.

- Som grønlandsk politiker oplever jeg, at den grønlandske befolkning lige nu kun ser Søren Espersen som et talerør for Danmark, og det er rigtig ærgerligt, lyder det fra Aaja Chemnitz Larsen.

