IA'er: Sprit er et problem i Qaanaaq

- Misbrug af sprit er mere og mere udbredt, for at løse problemet skal vi handle på dette.

Det skriver Inuit Ataqatigiits Mikivsuk Thomassen, efter børnerettighedsorganisationen MIO fremlagde sit rejserapport.

Under besøget i Qaanaaq diskuterede MIO også sunde og usunde aktiviteter med børnene i skolen. Blandt de usunde nævnte børnene blandt andet mobning, hash, sprit, vin og øl.

Misbrug af sprit

Mikivsuk Thomassen, der selv er fra Qaanaaq, påpeger, at misbrug af sprit er mere og mere udbredt.

- For at løse problemet skal vi handle på dette. Jeg foreslår, at kommunen i samarbejde med de handlende og alle involverede i problemet finder løsninger på problemet. Eksempelvis kan man inddrage følgende: erhvervsfangere, fritidsfangere, private erhvervsdrivende, instanser i kommunen, Pilersuisoq, sundhedsvæsenet, politiet, andre myndigheder m.m, skriver hun i en pressemeddelelse.

Intensivering af behandling

I MIO’s rapport fremgår det, at misbrug af sprit i byen Qaanaaq ikke kan accepteres, og at man ikke skal se dette som et dagligdags problem.

- Sprit er sundhedsskadeligt og går ud over familierne, og derfor må befolkningen og de ansvarlige instanser hurtigst går ind i sagen.



- Derudover må man arbejde for, at intensivere behandling for alkohol- og narkotikamisbrug. Det er vigtigt at Inatsisartut har fokus på dette. Man må arbejde for, at man lokalt kan blive behandlet for misbrug, da der er brug for at tilpasse behandlingen til alle familier og det omgivende lokale samfund, lyder det fra IA's Mikivsuk Thomassen.