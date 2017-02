IA'er: Fiskeriet må spredes ud på kysten

Forleden blev kvoterne fordelt for visse havgående arter. Nyt initiativ fra naalakkersuisoq for fiskeri Hans Enoksen (PN), som har skabt dyb undren hos Grønlands Erhverv.

Det vurderes af Hans Enoksen, at der er grundlag for, at nye aktører kan komme ind i fiskeriet. Derfor stilles 10 procent af kvoterne på hellefisk, torsk og rødfisk til side og kommer på et senere tidspunkt i offentligt udbud, hvor personer eller selskaber uden kvoter på disse kan søge disse kvoter.

Direktør for GE Brian Buus Pedersen er imod den nye initiativ.

- Set i lyset af, at der i forvejen er overkapacitet i den hjemmehørende del af fiskerflåden, vil denne beslutning medføre et samfundsmæssigt værditab, lød det blandt andet fra GE-direktør Brian Buus Pedersen, der mener, at det er en dårlig udnyttelse af ressourcerne i fiskeriet, som medfører tab for samfundet.

Perspektivt skridt

Men nu forsvarer medlem af Inatsisartut, IA's Hans Aronsen, Hans Enoksens beslutning.

- Såfremt man kanaliserer 10 procent af kvoterne på hellefisk, torsk og rødfisk til nye unge fiskere som hidtil ikke har haft andel af kvoterne, vil dette være et perspektivt skridt at tage samfundsmæssigt set, siger Hans Aronsen i en pressemeddelelse.

Derfor har Hans Aronsen svært ved at forstå GE's betænkeligheder omkring et sådant skridt.

- Vi ved at vi her i landet bor spredt langs det vidtstrakte land, og kan gå udfra, at selvom det ikke altid er dokumenteret, vil der være megen fisk udenfor vore kyster samt i de kystnære områder. Disse ressourcer er noget, som vi skal have gavn af i fremtiden. De kvoter der gives, vil ikke bringe bestandene i fare, fremhæver medlemmet af Inatsisartut.

Yngre fiskere

Ifølge ham er mange kystnære fiskere er nået op i en alder, og at der skal gives plads til de yngre fiskere.

- Omlægningen af fiskeriet omkring i slutningen af 1900 tallet betød, at grønlandske fiskeres muligheder imod forventning blev indskrænket med færre fiskere tilfølge, påpeger Hans Aronsen, og fortsætter:

- Derfor må fiskeriet udvikles til at kunne foregå langs hele vore kyststrækninger, og at dette ikke bør være til genstand for politisk bestemte barrierer, men må være noget, som vi alle bakker op omkring.